È uno strepitoso spettacolo internazionale ad aprire la stagione della danza che il Teatro Stabile dell’Umbria organizza nei tanti teatri della regione. Oggi alle 18 e domani alle 17 al Morlacchi va in scena “Chotto Desh“ (nelle foto) di Akram Khan, una delle voci più autorevoli della danza mondiale che nei suoi spettacoli unisce Oriente e Occidente, tradizione e futuro. A lui si deve anche la creazione di una componente della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Londra 2012. Adattato nel 2015 dalla direttrice del Theatre-Rites Sue Buckmaster, basandosi su ’Desh’ di Akram Khan, lo spettacolo è un sogno a occhi aperti che unisce danza, musica, parola e animazioni video e racconta le fasi più delicate della crescita di un individuo, la relazione con i genitori, la ricerca della propria identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È l’ora della danza Chotto Desh al Morlacchi