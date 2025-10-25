E insomma questo vibe coding?

Lo scorso febbraio Andrej Karpathy, ricercatore di spicco nel campo dell'intelligenza artificiale e tra i fondatori di OpenAI, ha coniato un'espressione che è entrata nel gergo comune, quanto meno in certi angoli del web: "vibe coding". Il termine descrive la pratica di programmare alla leggera, utilizzando chatbot specializzati come Cursor, senza sapere un acca di programmazione. L’idea era – ed è – di chiedere semplicemente all’intelligenza artificiale di generare codice per un’applicazione qualunque (qualcosa di semplice, ovviamente), per ottenere il codice in pochi secondi. Una magia, oltre che un notevole fattore di rischio per molte persone che lavorano come programmatori, e che rischiano di essere automatizzati, almeno in parte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - E insomma, questo vibe coding?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Con il dolce profumo di “Ibiza” è sempre “summer vibes” anche ad ottobre! Insomma, best seller per eccellenza! #varriale #varrialeprofumi #ibiza #profumi #madeinitaly - facebook.com Vai su Facebook

E insomma, questo vibe coding? - Ma esperti e imprenditori sembrano concordare: il codice generato dalle AI non è ancora abbastanza ... Scrive ilfoglio.it

Il vibe coding è il nuovo open source, e non è un complimento - Come nel caso dei progetti “aperti", affidarsi sempre più al codice generato dall'AI per sviluppare software è un rischio dal punto di vista della cybersicurezza ... Lo riporta wired.it

Vibe coding: esplode la domanda di esperti per riparare il software creato dall'AI - Il vibe coding, ovvero lo sviluppo di software tramite AI generativa, ha generato una nuova economia: cresce la domanda per sviluppatori esperti capaci di correggere bug, ottimizzare UI e risolvere ... Scrive hwupgrade.it