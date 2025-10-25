Dylan e Yago scappano di casa | l' appello sui social per ritrovarli
Dylan e Yago sono scappati nella notte del 23 ottobre dalla loro abitazione a Vietri sul Mare. E da allora non si hanno più loro notizie. La famiglia è disperata. Per questo, tramite i social, anche la Lega per la Difesa del Cane ha lanciato un appello affinchè la notizia venga diffusa con la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vietri sul Mare, condividiamo l'appello lanciato sui social dalla signora Roberta Pois: stanotte sono scappati i suoi due cani dalla sua abitazione di via Mazzini. Si chiamano Yago e Dylan . Se qualcuno li vede è pregato di contattarla. - facebook.com Vai su Facebook