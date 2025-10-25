Durante il controllo salta fuori la droga | 18enne trovato con quasi un etto di hashish

Latinatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trovato con quasi un etto di droga, un giovane di appena 18 anni è stato arrestato dalla polizia a Terracina. L’arresto è arrivato nel corso di uno dei controlli straordinari finalizzati proprio al contrasto della criminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti effettuato nella. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

