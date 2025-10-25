Durante il controllo salta fuori la droga | 18enne trovato con quasi un etto di hashish
Trovato con quasi un etto di droga, un giovane di appena 18 anni è stato arrestato dalla polizia a Terracina. L’arresto è arrivato nel corso di uno dei controlli straordinari finalizzati proprio al contrasto della criminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti effettuato nella. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
IN MANETTE #bordighera Durante un controllo su autobus di linea: il giovane straniero era senza biglietto e documenti - facebook.com Vai su Facebook
I due scoperti durante un controllo dai carabinieri - X Vai su X
Auto fuori controllo durante parcheggio: abbattuto un palo, ferito lievemente il conducente - L’incidente intorno a mezzogiorno nel centro di Specchia nei pressi delle Poste e della sede comunale. Riporta lecceprima.it