Duemila pacchi Amazon rubati ritrovati in un capannone nel Milanese

Duemila pacchi Amazon rubati e un ingente danno economico non ancora quantificato per l'azienda. È quanto hanno scoperto i carabinieri a seguito di un blitz all’interno di un capannone industriale abbandonato a Rodano, nella zona Sud Est di Milano.I pacchi Amazon ritrovatiStando a quanto finora. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Duemila pacchi Amazon con materiale informatico rubati: arrestati due uomini a Rodano - X Vai su X

All’interno di un capannone sequestrati oltre duemila pacchi prelevati dagli spedizionieri ma mai giunti a destinazione. Un terzo soggetto è stato denunciato. - facebook.com Vai su Facebook

Rubano oltre duemila pacchi Amazon e li nascondono in un capannone: due uomini arrestati a Milano - Oltre duemila scatole con etichetta Amazon sono state rinvenute dai carabinieri all'interno di un capannone abbandonato a Rodano (Milano) ... Scrive fanpage.it

Duemila pacchi Amazon rubati, due arresti nel Milanese - Duemila pacchi Amazon intercettati durante lo stoccaggio e mai arrivati ai destinatari sono il bottino di una presunta serie di furti individuata dai Carabinieri che hanno arrestato due persone ieri s ... Riporta msn.com