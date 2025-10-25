Due salotti e domotica Hip 4 Family ridefinisce gli spazi dell’outdoor
Da HIP Campers arriva una proposta formato famiglia, ’HIP 4Family’ che si contraddistingue per le sue dimesioni generose, adatta per ospitare quattro o più persone. Presentato dalla start-up di Sofia al Caravan Salon 2025 di Düsseldorf, HIP 4Family è dotato di due salotti separati, uno per gli adulti e l’altro per i bambini, uno nella parte anteriore e l’altro in quella posteriore del camper che possono essere trasformati in letti matrimoniali. Al centro è collocata un’ampia cucina con un piano di lavoro di 125 x 60 centimetri, un piano cottura a due fuochi e un frigorifero di 141 litri. Anche il bagno è di dimensioni più che generose, con un il lavabo a scomparsa e la doccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Domotica per l’irrigazione? Con Spazio Verde e Rain Bird è realtà! Immagina un giardino sempre curato, senza sprechi d’acqua e con un’irrigazione smart, completamente automatizzata e gestibile dal tuo smartphone.?Con le centraline WiFi Rain Bird, nostro - facebook.com Vai su Facebook
Due salotti e domotica. Hip 4 Family ridefinisce gli spazi dell’outdoor - Da HIP Campers arriva una proposta formato famiglia, ’HIP 4Family’ che si contraddistingue per le sue dimesioni generose, adatta ... Si legge su msn.com
Due salotti, quattro cinture, tanto spazio di stivaggio: l'HIP 4Family rivoluziona il mondo dei camper per famiglie - questo integrato ha festeggiato la sua prima al Caravan Salon 2025 di Düsseldorf, dove è stato ... it.motor1.com scrive
Il camper bulgaro che riscrive i viaggi famigliari - questo integrato ha festeggiato la sua prima al Caravan Salon 2025 di Düsseldorf, dove è stato ... Come scrive msn.com