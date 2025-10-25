Da HIP Campers arriva una proposta formato famiglia, ’HIP 4Family’ che si contraddistingue per le sue dimesioni generose, adatta per ospitare quattro o più persone. Presentato dalla start-up di Sofia al Caravan Salon 2025 di Düsseldorf, HIP 4Family è dotato di due salotti separati, uno per gli adulti e l’altro per i bambini, uno nella parte anteriore e l’altro in quella posteriore del camper che possono essere trasformati in letti matrimoniali. Al centro è collocata un’ampia cucina con un piano di lavoro di 125 x 60 centimetri, un piano cottura a due fuochi e un frigorifero di 141 litri. Anche il bagno è di dimensioni più che generose, con un il lavabo a scomparsa e la doccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Due salotti e domotica. Hip 4 Family ridefinisce gli spazi dell’outdoor