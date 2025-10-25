Due richieste di Allegri per lo scudetto | Icardi e Kim i preferiti tutti i nomi

L’allenatore del Milan è convinto di poter ripetere le gesta del Napoli della scorsa stagione, ma vorrebbe un centravanti e un difensore Una sola sconfitta, quella della prima giornata contro la Cremonese. Per il resto il Milan sta vivendo un buon avvio di stagione, sfruttando anche il fatto di non avere le coppe europee, anche se con il Pisa il pari è stato riacciuffato solo nel recupero. I tifosi rossoneri sognano che Allegri possa bissare l’impresa della passata stagione del Napoli di Conte, che da outsider conquistò il tricolore. Allegri tra Icardi e Kim – Grafica Calciomercato.it Massimiliano Allegri, dicono i ben informati, non ha vietato di pronunciare la parola scudetto a Milanello, ma avrebbe chiesto alla società un altro sforzo nella sessione invernale di calciomercato per completare la rosa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

