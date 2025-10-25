Due colossi del web in down l' esperto spiega cosa è successo | Nessun attacco hacker colpa del blocco del Dns

Se qualcuno di voi, in queste settimane, ha avuto problemi di internet sappia che il motivo è il Dns, Domain Name System, un sistema essenziale per la rete perché rende l'accesso a siti web e altri servizi online più intuitivo, senza che gli utenti debbano ricordare lunghe stringhe di numeri. Se. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it