Due arresti per furto in pochi giorni alla stazione di Verona Porta Nuova
Nel giro di pochi giorni, i controlli della polizia all’interno e nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova hanno portato all’arresto di due cittadini stranieri, entrambi colti in flagranza di reato per furto.Il primo intervento è avvenuto a bordo di un treno Alta Velocità. 🔗 Leggi su Veronasera.it
