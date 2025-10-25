Due arresti per furto in pochi giorni alla stazione di Verona Porta Nuova

Veronasera.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giro di pochi giorni, i controlli della polizia all’interno e nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova hanno portato all’arresto di due cittadini stranieri, entrambi colti in flagranza di reato per furto.Il primo intervento è avvenuto a bordo di un treno Alta Velocità. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

due arresti furto pochiDoppio furto a bordo dei treni a Porta Nuova, due ladri colti sul fatto - Doppio furto a bordo dei treni fermi alla stazione di Verona Porta Nuova: due cittadini stranieri arrestati dalla polizia ferroviaria. Come scrive veronaoggi.it

due arresti furto pochiIn giro per la città con un’auto rubata: due arresti - All’interno dell’auto è stato trovato anche il registratore di cassa, con ancora alcuni contanti, riconducibile ad un furto subìto pochi giorni prima dal proprietario di un distributore di benzina ... Come scrive grandangoloagrigento.it

due arresti furto pochiFurti in ville: due arresti NOMI – VIDEO - La Procura di Catania, nell’ambito di indagini delegate ai CC della Compagnia di Acireale, per i reati di furto in abitazione, ricettazione e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità, ha richiesto ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Due Arresti Furto Pochi