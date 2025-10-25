Dubickas illude Cianci risponde | pari Arezzo Migliardi fa volare il Pontedera

La Serie C continua a confermarsi un campionato di battaglie, equilibrio e colpi di scena. Al Liberati di Terni, la Ternana mostra per lunghi tratti un calcio fluido e coraggioso, trascinata da Dubickas e da un pubblico caloroso. Ma l’ Arezzo di Bucchi non si arrende mai: nel secondo tempo cresce, trova il pari con Cianci e porta via un punto pesante, frutto di carattere e organizzazione. Ad Alessandria, invece, la Juventus Next Gen si arrende di fronte a un Pontedera compatto e spietato. Migliardi inventa il gol che decide una partita tattica, dove la solidità ha prevalso sulla fantasia. Ternana – Arezzo 1-1. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it