DS N°4 lusso francese disegnato su misura

di Giuseppe Tassi Il lusso alla francese non rinuncia al ruolo di concorrente dei brand tedeschi.E così DS rilancia la sua berlina premium di segmento C, ribattezzata, secondo la nuova nomenclatura, DS N°4. Dovrà vedersela con Audi A3, Bmw Serie 1 e Mercedes Classe A: un campo di competitor davvero agguerrito. Il restyling di DS N°4 propone un design sofisticato, che combina elementi di una berlina compatta con linea da coupé e proporzioni da crossover. Rispetto alla prima edizione, lanciata quattro anni fa, cambia soprattutto il frontale con nuove luci diurne che ricordano il simbolo della radice quadrata collegate fra loro da piccoli led orizzontali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - DS N°4, lusso francese disegnato su misura

