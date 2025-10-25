Dror David Nahum | Israele ha perso la guerra dell’informazione

Giusto due anni fa, quando lo intervistammo per questa rubrica dopo l’eccidio perpetrato da Hamas il 7 ottobre, l’avvocato di Tel Aviv Dror David Nahum disse che l’obiettivo dei miliziani non era combattere “il nemico sionista” né “liberare la Palestina occupata”, ma il puro omicidio di massa (con annessi stupri e rapimenti) degli ebrei. Adesso che la guerra militare è vinta, Dror, che cura gli interessi di importanti scrittori ed è legato all’Italia da ascendenze familiari, conferma quelle convinzioni ma le accompagna a un’amara considerazione: la sconfitta di Israele nel campo della comunicazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Dror David Nahum: “Israele ha perso la guerra dell’informazione”

ROMA, LUNEDÌ 27 OTTOBRE ORE 21 “Lo scandalo Israele” – di David Parenzo, con Claudia Conte. Una serata per capire, discutere, andare oltre gli slogan. Organizzata da *Dror*. Prenotazione obbligatoria al link [ luma.com/l1j0ceux] Vi aspettiam - X Vai su X

