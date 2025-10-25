Droga in carcere | il traffico passa da frigo e pacchi-regalo Il Sappe | Situazione paradossale
Gli agenti della Polizia penitenziaria del carcere di Terni hanno sequestrato 150 grammi di droga nascosta in una cella frigorifera. A fare la scoperta due giovani agenti della squadra di polizia giudiziaria, coadiuvati dai colleghi del reparto media sicurezza.Questo risultato non è un caso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Il rapper Maicol Traetta della “167 gang” resta in carcere dopo l’arresto per droga e armi. - facebook.com Vai su Facebook
Lecce, droga in carcere nascosta in "doppi fondi": scatta il sequestro - X Vai su X
Traffico di droga: maxi operazione della Polizia, sette ordinanze di custodia cautelare in carcere - Il giovane spaventato e dolorante implorava gli operatori di essere allontanato da quel gruppo di persone e di essere portato in ospedale, manifestando il timore che i suoi aguzzini volessero ... Secondo corrierenews.it
Droga: in carcere 51enne coinvolto nel traffico eroina dal Pakistan - Arezzo, 20 agosto 2025 – I Carabinieri della stazione di Guastalla, nel reggiano, hanno eseguito "un provvedimento di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni penali della Procura di Reggio Emilia ... Come scrive lanazione.it
Duro colpo alla criminalità nel Salernitano: 39 arresti per traffico di droga - Inchiesta della Dda, blitz della guardia di finanza: 18 persone in carcere, 21 ai domiciliari. Segnala rainews.it