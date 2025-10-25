Droga dalla bocca alle mani ma i carabinieri vedono tutto
I carabinieri di Sampierdarena hanno arrestato un 42enne senegalese per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo è stato notato mentre estraeva dalla bocca un involucro, per poi cederlo a un'altra persona.I militari sono immediatamente intervenuti e hanno recuperato una dose di cocaina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
