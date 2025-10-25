Dramma al Pantheon il volo choc | muore davanti agli occhi dei turisti
Una tragedia improvvisa ha scosso il cuore di Roma nella tarda serata di venerdì 24 ottobre. Poco prima delle 22, un turista giapponese di 70 anni è precipitato dal muro perimetrale del Pantheon, uno dei luoghi più iconici e visitati della Capitale. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto nel vuoto per circa sette metri, finendo sull’area esterna di via della Palombella. I passanti, attoniti, hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare il cancello d’ingresso esterno del monumento per raggiungere il punto in cui si trovava il corpo dell’uomo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
