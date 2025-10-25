Dragon Ball Z il giorno in cui Goku superò ogni limite | l’episodio vietato ai minori che oggi farebbe discutere

Un vecchio episodio di Dragon Ball Z nasconde una scena tanto assurda quanto controversa: Goku propone una “ricompensa” molto discutibile al Kaiohshin anziano. Chiunque sia cresciuto negli anni ’90 o 2000 ha almeno una volta sentito nominare Dragon Ball Z (ed è giusto un eufemismo: se sei cresciuto in quei gloriosi anni, c’è un’ottima possibilità tu sia un fan sfegatato). La saga ideata da Akira Toriyama non è solo uno dei pilastri dell’animazione giapponese, ma anche una parte viva della cultura pop globale. Tuttavia, rivedendo oggi alcune puntate, si scoprono momenti che – a distanza di trent’anni – lasciano quantomeno perplessi, soprattutto alla luce del politicamente corretto imperante. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

