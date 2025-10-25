Draghi vuole il federalismo pragmatico ex premier | L’Europa è sotto attacco

L’ex premier Mario Draghi ha lanciato un nuovo allarme sull’Unione Europea: “Il mondo è cambiato e l’Europa fatica a rispondere”. Dal palco del Teatro Campoamor di Oviedo, dove ha ricevuto il Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione Internazionale, Draghi ha parlato del futuro del continente e della necessità di un’azione comune contro la crisi di competitività e i nuovi rischi geopolitici. Secondo l’ex presidente della Bce, i fondamenti dell’Unione sono “sotto attacco” e i meccanismi decisionali attuali non sono più sufficienti. Da qui la proposta di un federalismo pragmatico, costruito da coalizioni di Paesi europei disposti ad agire insieme sui temi strategici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

