Draghi scuote l’Ue | serve ora un federalismo pragmatico

Sbircialanotizia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal palco di Oviedo, Mario Draghi ha ribaltato la comfort zone europea: i principi che hanno retto l’Unione vacillano, la risposta tarda e la via d’uscita, per lui, ha un nome preciso. Un federalismo pragmatico, fondato su obiettivi condivisi e passi concreti, qui e ora. Nel giorno del premio, il suo messaggio ha suonato come . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Draghi: In Ue serve velocità e agire insieme, se no rassegniamoci a rimanere indietro - (Agenzia Vista) Bruxelles, 16 settembre 2025 "I concorrenti negli Stati Uniti e in Cina sono molto meno vincolati, anche quando agiscono nel rispetto della legge. Lo riporta quotidiano.net

