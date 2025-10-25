Draghi rimodella l’Europa | Federalismo per uscire dalla crisi

La proposta dell'ex premier: "Ue fatica a stare al passo in un mondo che è già cambiato" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Draghi rimodella l’Europa: “Federalismo per uscire dalla crisi”

Altre letture consigliate

Marcello Messori: "Draghi ha ragione, l'Ue declina. Se ne esce con federalismo, debito, investimenti comuni" - Se non intraprenderà processi di profonda revisione del proprio modello produttivo e se non introdurrà maggiori elementi di federalismo, l’Unione europea non sarà in grado di riprodurre il proprio ... Come scrive huffingtonpost.it

Ue: Draghi, federalismo pragmatico per nuovo ruolo a livello mondiale - L'Europa deve assumere un ruolo nuovo a livello mondiale, deve costruire delle difese, partendo dalla transizione ... Lo riporta milanofinanza.it