Dracula - L’amore perduto recensione | tanto romance poco horror e una colonna sonora che azzanna

Presentato alla Festa del Cinema di Roma e in sala dal 29 ottobre, Dracula - L'amore perduto di Luc Besson è un film che trasforma la storia del celebre vampiro in chiave romantica, tra citazioni, un cast efficace e una colonna sonora irresistibile. Al cinema la figura del vampiro ha sempre oscillato tra horror e romanticismo, tra l'eleganza e il grottesco, costantemente in bilico e di conseguenza mai uguale al racconto precedente. Di ematofagi non morti nell'immaginario collettivo ne esiste un numero spropositato di incarnazioni, con caratteristiche anche molto diverse ma, a fare da riferimento, è sempre stato il Dracula di Bram Stoker che, nel 1992, ha avuto un adattamento cinematografico tanto riuscito quanto ormai iconico: quello di Francis Ford Coppola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

