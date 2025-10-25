Dracula – L’amore perduto recensione RoFF 20 | la lettura di Luc Besson è sì sgangherata ma ammaliante

La nostra recensione di Dracula – L’amore perduto, il nuovo film di Luc Besson con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu e la “nostra” Matilda De Angelis presentato al RoFF 20: il classico di Bram Stoker rivive in un adattamento non livellato, ma pieno di amore. Se Robert Eggers ha dovuto fare i conti con Nosferatu, Luc Besson ha deciso di farli con Bram Stoker e il suo capolavoro immortale. Dracula – L’amore perduto, presentato nella sezione Grand Public alla Festa del Cinema di Roma di quest’anno, non è altro che una rilettura in chiave meno orrorifica e più romantica (sfiorando quasi il melò) delle vicende di Vlad l’impalatore, in cui tutte le ossessioni di Besson e del suo cinema – dall’amore come sentimento destinato al tormento, passando per la piacevolezza oscura del potere – si fondono in una pellicola sgangherata e incredibilmente ammaliante. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

