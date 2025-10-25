Nella serata italiana di sabato 25 ottobre l’Autodromo Hermanos Rodríguez ospiterà la terza sessione di prove libere e le qualifiche per il Gran Premio del Messico 2025, valevole come ventesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia una vibrante lotta per la pole position in altura sull’impegnativo circuito centramericano, con tanti possibili pretendenti almeno alle prime due file in griglia. Chi ha destato la miglior impressione nelle libere del venerdì sul giro secco è stato sicuramente Max Verstappen con la Red Bull, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare che lo hanno rimesso incredibilmente in lizza per il titolo avendo accorciato le distanze da -104 a -40 rispetto al leader della generale Oscar Piastri, mentre l’altro pilota McLaren Lando Norris è secondo a -14 dal compagno di squadra australiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere la F1 stasera in tv, GP Messico 2025: orario qualifiche, differita TV8, streaming