Dove vedere in tv Simone Alessio ai Mondiali di taekwondo 2025 | orario programma streaming avversari

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riflettori puntati su Simone Alessio in vista della giornata di domenica 26 ottobre a Wuxi, sede dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo. Sulla pedana cinese il day-3 della rassegna iridata vedrà infatti anche lo svolgimento della categoria -87 kg maschile, in cui l’Italia può sicuramente sognare in grande affidandosi ad una delle sue stelle più luminose. Il passaggio dalla -80 kg ai pesi massimi si è rivelato sin qui abbastanza incoraggiante, con quattro titoli consecutivi ed un secondo posto in eventi di livello G2 o G3, ma il Mondiale rappresenta a conti fatti il primo vero banco di prova del 25enne calabrese nella nuova categoria in ottica Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

