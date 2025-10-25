Dove vedere in tv Simone Alessio ai Mondiali di taekwondo 2025 | orario programma streaming avversari
Riflettori puntati su Simone Alessio in vista della giornata di domenica 26 ottobre a Wuxi, sede dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo. Sulla pedana cinese il day-3 della rassegna iridata vedrà infatti anche lo svolgimento della categoria -87 kg maschile, in cui l’Italia può sicuramente sognare in grande affidandosi ad una delle sue stelle più luminose. Il passaggio dalla -80 kg ai pesi massimi si è rivelato sin qui abbastanza incoraggiante, con quattro titoli consecutivi ed un secondo posto in eventi di livello G2 o G3, ma il Mondiale rappresenta a conti fatti il primo vero banco di prova del 25enne calabrese nella nuova categoria in ottica Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Le trame sulla giunta impazzano. E il nome di Simone Bezzini sembra allontanarsi dal bis alla Sanità complice il niet del Pd toscano. Invece trova altre conferme la prospettiva che a non vedere più tanto Bernard Dika nel ruolo di sottosegretario, nonostante fos - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Simone Alessio ai Mondiali di taekwondo 2025: orario, programma, streaming, avversari - Riflettori puntati su Simone Alessio in vista della giornata di domenica 26 ottobre a Wuxi, sede dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo. Lo riporta oasport.it