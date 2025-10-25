Dove vedere in tv Musetti-Zverev oggi ATP Vienna 2025 | orario programma streaming
La seconda semifinale degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, sabato 25 ottobre, vedrà protagonista Lorenzo Musetti, testa di serie numero 4 del tabellone di singolare, il quale sarà opposto al tedesco Alexander Zverev, numero 2 del seeding. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV (2° MATCH DALLE 15.00 E NON PRIMA DELLE 16.30) Il match si giocherà sul Center Court e sarà il terzo ed ultimo del programma di giornata, che inizierà alle 12.30, ma si giocherà comunque non prima delle ore 16.30: nei quattro precedenti Musetti è in vantaggio per 3-1, e proprio contro il tedesco si impose nei quarti a Vienna lo scorso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Oggi festeggiamo anche loro: i nostri amici a due o quattro zampe, compagni fedeli di vita e di dolci momenti. Da Pasticceria Gambarato sono sempre i benvenuti e coccolati dal nostro personale: ci fa sempre piacere vedere piccoli musetti curiosi e code sco - facebook.com Vai su Facebook
NON CE LA FA MUSETTI Un dispiacere immenso vederti così, dolorante nonostante la voglia di non mollare mai Ci avevamo creduto tutti, con la speranza di vedere una storica finale italiana contro Sinner. Purtroppo a volte lo sport è crudele Musetti è s - X Vai su X
Sinner-De Minaur, orario e dove vedere il match: Jannik a caccia della finale a Vienna. E c'è anche Musetti contro Zverev - Grazie alla vittoria in due set con Bublik, Sinner ha guadagnato la sua terza semifinale in carriera a Vienna. Riporta leggo.it
Pronostico Lorenzo Musetti-Alexander Zverev: le scommesse sulla semifinale del ATP Vienna del 25-10-2025 - Analisi, quote, guida tv e scommesse sulla semifinale Tennis ATP VIENNA. Riporta betitaliaweb.it
LIVE Musetti-Zverev, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna il derby con Sinner in finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA di uno scoppiettante incontro di semifinale del ricco ... Segnala oasport.it