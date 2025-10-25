La seconda semifinale degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, sabato 25 ottobre, vedrà protagonista Lorenzo Musetti, testa di serie numero 4 del tabellone di singolare, il quale sarà opposto al tedesco Alexander Zverev, numero 2 del seeding. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV (2° MATCH DALLE 15.00 E NON PRIMA DELLE 16.30) Il match si giocherà sul Center Court e sarà il terzo ed ultimo del programma di giornata, che inizierà alle 12.30, ma si giocherà comunque non prima delle ore 16.30: nei quattro precedenti Musetti è in vantaggio per 3-1, e proprio contro il tedesco si impose nei quarti a Vienna lo scorso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Musetti-Zverev oggi, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming