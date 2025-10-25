Dove vedere in tv la Maratona di Venezia 2025 | orario percorso streaming

Domenica 26 ottobre si terrà la Maratona di Venezia 2025, una delle corse più prestigiose del panorama internazionale che si svolge sul suolo italiano. La kermesse veneziana si preannuncia come sempre interessante e suggestiva, con numeri in grande crescita come dimostra il nuovo record assoluto di iscritti tra i quali un 40% di stranieri. Tra gli oltre 20mila partecipanti nelle tre gare previste (anche una 10 km ed una mezza maratona) sono attesi anche alcuni top runner provenienti principalmente dall’Africa. Nella 42,195 km sono stati annunciati al maschile l’ugandese Ben Chelimo Somikwo ed i keniani Kipsambu Kimakal e Moses Koech, mentre in campo femminile la vincitrice della passata edizione Birkutan Abera dovrà vedersela con diverse avversarie competitive come le keniane Ludwina Chepngetich, Janet Kiptoo e Mercy Kibor. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la Maratona di Venezia 2025: orario, percorso, streaming

