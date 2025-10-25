Dove vedere in tv il gigante maschile di Soelden 2025 | startlist orari streaming pettorali degli italiani
Domenica 26 ottobre si disputerà il gigante maschile di Soelden, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Dopo la gara femminile tra le porte larghe disputata sabato sul ghiacciaio del Rettenbach, si aprirà la nuova stagione anche per gli uomini: la prova in terra austriaca a metà autunno farà come da tradizione da apripista e lancerà la lunga volata verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Prima manche alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.00. Il grande favorito della vigilia è inevitabilmente lo svizzero Marco Odermatt, che spera di iniziare una nuova stagione da dominatore del Circo Bianco. 🔗 Leggi su Oasport.it
