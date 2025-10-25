Dove vedere in tv i Mondiali di ginnastica artistica 2025 oggi | orari 25 ottobre streaming italiani in gara ordine di rotazione

Oggi sabato 25 ottobre va in scena la settima e ultima giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedana di Jakarta (Indonesia) la rassegna iridata si conclude con la disputa delle finalità di specialità e l’assegnazione di cinque titoli: trave e corpo libero per le donne; volteggio, parallele pari e sbarra per gli uomini. Chi riuscirà a trionfare e chi conquisterà le ambite medaglie nella chiusura di questa appassionante rassegna iridata in terra asiatica? LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 9.00 L’Italia potrà fare affidamento su tre carte di lusso: Carlo Macchini può seriamente puntare in alto alla sbarra, dopo che quattro anni fa chiuse al quarto posto vedendosi privato del bronzo per la regola dei pari meriti; Giulia Perotti e Tommaso Brugnami ricopriranno il ruolo di outsider tra corpo libero e volteggio, entrambi alla loro prima esperienza iridata e Campioni del Mondo juniores. 🔗 Leggi su Oasport.it

