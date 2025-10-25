Dove si colloca Gigio nel Pantheon dei portieroni italiani

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mihajlovic gli pronosticò una carriera di grande successo, e aveva ragione: Donnarumma, oggi al Manchester City, a 26 anni è già di diritto tra i migliori numero 1 italiani di sempre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

