Dove fare trekking per ammirare il foliage | 5 luoghi da visitare in Italia secondo la Redazione di Fanpage

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In autunno, i percorsi di trekking si trasformano in veri e propri musei a cielo aperto, grazie ai suggestivi colori del foliage. Tra Val d'Ossola e Val Masino, fino al Sentiero del Viandante, ecco i migliori percorsi di trekking secondo la redazione di Fanpage.it per ammirare lo spettacolo autunnale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

