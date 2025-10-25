Dove fare trekking per ammirare il foliage | 5 luoghi da visitare in Italia secondo la Redazione di Fanpage
In autunno, i percorsi di trekking si trasformano in veri e propri musei a cielo aperto, grazie ai suggestivi colori del foliage. Tra Val d'Ossola e Val Masino, fino al Sentiero del Viandante, ecco i migliori percorsi di trekking secondo la redazione di Fanpage.it per ammirare lo spettacolo autunnale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Spingi al massimo, noi pensiamo alla tua idratazione! Scegli ora la borraccia perfetta per correre, pedalare, sciare o fare trekking. Resistente, comoda, sempre pronta: acquistala adesso e portala ovunque con te! #ProntoAPartire #Idratazi - facebook.com Vai su Facebook
I migliori trekking da fare quest'autunno - Impossibile non sentire il richiamo della natura, del suo silenzio e della sua trasformazione che regala dettagli ... Si legge su vanityfair.it
IL TREKKING NEL FOLIAGE CON I CANI - 4/15 - È l’autunno che avanza e, con sé, cambiano le nostre gite, i nostri piani per il fine settimana. ilfattoquotidiano.it scrive
Foliage 2025 d’autunno: i 10 boschi italiani più spettacolari da visitare - Ecco quali sono i più spettacolari dieci boschi italiani da visitare almeno una volta nella vita. Segnala meteo.it