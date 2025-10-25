Dovbyk e Ferguson un disastro la Roma cerca gol | dal tridente leggero al mercato

10 gol in altrettante partite è tutto ciò che la Roma ha raccolto dall’inizio della stagione ad oggi, una media decisamente ridicola se si pensa che in panchina siede uno degli allenatori con la media realizzativa più alta d’Europa, conosciuto da tutti per il calcio offensivo e prolifico visto all’Atalanta. Nella capitale però si è dovuto adattare a ciò che ha a disposizione, e se la squadra occupa posizioni alte di classifica lo deve al rendimento della difesa. Davanti non solo manca quel piglio sulla trequarti che Gasperini chiedeva sul mercato, ma c’è un problema punte che nessun altra squadra di Serie A ha così marcato, posto che il rendimento di Dovbyk e Ferguson fin qui è a dir poco disastroso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dovbyk e Ferguson un disastro, la Roma cerca gol: dal tridente leggero al mercato

