Nelle Marche il consumo totale di suolo a fine 2024 ha interessato 65.141 ettari, pari al 7% della superficie regionale, +176 ettari rispetto alla scorsa rilevazione. Lo rileva il monitoraggio dell’Arpam sui dati relativi alle Marche contenuti nell’edizione 2025 del rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" curato dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) presentato a Roma, nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I Comuni marchigiani che tra il 2023 e il 2024 hanno registrato i maggiori incrementi di suolo consumato in termini assoluti sono Mondolfo (11,81 ettari), Pesaro (8,40 ettari) e Fermo (7,32 ettari), mentre i comuni con la maggiore estensione di suolo consumato risultano Pesaro (2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dossier dell’Arpam. Il consumo del suolo cresce nelle Marche. Allarme per la costa