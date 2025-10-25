Doppio incidente nella galleria San Silvestro | un ferito in codice rosso un automobilista si sarebbe allontanato a piedi

Due incidenti e una persona ferita in codice rosso: è il bilancio del pomeriggio di sabato 25 ottobre, nella galleria San Silvestro, tra Pescara e Francavilla al Mare, sulla circonvallazione. Per consentire i soccorsi, la galleria è stata chiusa fra il km 12 e il km 15, nel territorio di Pescara. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Doppio incidente in A4: un morto nel tratto Grumello-Seriate - X Vai su X

Doppio incidente nella serata di giovedì sulle strade del legnanese: a Nerviano e a Magnago #nerviano #magnago - facebook.com Vai su Facebook

Francavilla, doppio incidente in galleria - A Francavilla al Mare si sono verificati due incidenti stradali all'interno della galleria San Silvestro, lungo la circonvallazione, a distanza di circa 700 metri l'uno dall'altro. Secondo rainews.it

Doppio incidente in galleria in A14, giornata di disagi. Tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso - Ancora rallentamenti, code e incidenti in A14 dove i cantieri sono ripresi a pieno ritmo lungo tutta la tratta della fascia costiera del Piceno. Da ilrestodelcarlino.it

Maxi tamponamento in galleria sulla Siracusa-Catania, soccorsi i feriti - Catania, all'interno della galleria San Demetrio, nel territorio di Lentini ed in direzione di Siracusa. Da blogsicilia.it