Doppio evento all' U-Power | per due giorni divieti di sosta e di circolazione in zona stadio
Doppio appuntamento calcistico all’U-Power Stadium e per due giorni modifiche alla viabilità nei pressi della struttura sportiva.Monza-Reggiana: i divietiSabato 25 ottobre alle 15 si disputerà la partita Monza-Reggiana. Dalle ore 11 fino al termine della manifestazione sportiva, sono vietate la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
