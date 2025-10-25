Dopo le minacce ai figli del sindaco gli insulti social sei una merccia schifosa | chiesta nuova condanna per una 64enne
Dopo la recente condanna per minacce, il pubblico ministero Alfonsa Fiore ha chiesto un anno di reclusione per la 64enne, della provincia di Milano, imputata per diffamazione aggravata tramite social nei confronti dell’ex sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca. La richiesta riguarda i commenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondisci con queste news
Ferrandelli nel mirino, minacce di morte anche via social dopo la bomba carta sotto casa - facebook.com Vai su Facebook
Rune: “Minacce di morte dopo le sconfitte: per lo sport è un grosso problema” - X Vai su X
Minacce al sindaco Cecchelli dopo la sepoltura di Marah - San Giuliano Terme, 5 settembre 2025 – Una lettera anonima, arrivata dagli Stati Uniti, ha preso di mira il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli. Da lanazione.it
Minacce al sindaco di Taurianova Roy Biasi - Il sindaco di Taurianova Roy Biasi, candidato con Forza Italia alle prossime regionali in Calabria, ha denunciato ai carabinieri un atto intimidatorio. Segnala rainews.it
Ogliastro Cilento, il sindaco Apolito replica alle minacce: «Non ho paura, vado avanti» - Michele Apolito, sindaco di Ogliastro Cilento e presidente della Comunità Montana Alento Monte Stella, sceglie la ... Segnala ilmattino.it