Dopo la vittoria tonda nel derby con San Giovanni in Marignano, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia affronta domenica 26 ottobre alle 17 la complicata trasferta a Busto Arsizio. Le tigri sono reduci dal franco successo su San Giovanni in Marignano e si sono attestate a metà classifica a 6 punti. Busto insegue a 3 punti, uno dei quali strappato a Conegliano nella partita di esordio sul proprio campo. Nella squadra di Andrea Pistola la canadese Thokbuom sta procedendo il lavoro di inserimento con la squadra, dimostrando già notevoli doti tecniche ed atletiche. Busto ha appena perduto la sua capitana, la palleggiatrice Jennifer Boldini, vittima di un serio infortunio ai legamenti del ginocchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo la vittoria tonda nel derby alle tigri tocca il Busto Arsizio