Dopo la sconfitta con Trento il Cisterna Volley volta pagina | A Cuneo per fare punti
Archiviata la sconfitta all’esordio contro l’Itas Trentino, domenica 26 ottobre il Cisterna Volley è chiamato alla prima trasferta stagionale. La squadra è partita questa mattina per il Piemonte, destinazione Cuneo dove affronterà i padroni di casa della MA Acqua San Bernardo. L’obiettivo è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
