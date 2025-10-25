Dopo la sconfitta con Trento il Cisterna Volley volta pagina | A Cuneo per fare punti

Latinatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la sconfitta all’esordio contro l’Itas Trentino, domenica 26 ottobre il Cisterna Volley è chiamato alla prima trasferta stagionale. La squadra è partita questa mattina per il Piemonte, destinazione Cuneo dove affronterà i padroni di casa della MA Acqua San Bernardo. L’obiettivo è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

dopo sconfitta trento cisternaCisterna guarda alla trasferta di Cuneo e vuole il riscatto - Questa è stata la parola d’ordine in casa Cisterna Volley, il giorno dopo la sconfitta interna contro l’Itas Trentino. Scrive latinaoggi.eu

dopo sconfitta trento cisternaDiretta/ Cisterna Trento (risultato finale 0-3): cappotto trentino! (SuperLega, 21 ottobre 2025) - Diretta Cisterna Trento streaming video Rai, oggi martedì 21 ottobre 2025: orario e risultato live per la prima giornata della Superlega di volley. Come scrive ilsussidiario.net

LIVE Cisterna-Trento 0-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: esordio convincente dei campioni d’Italia - PERUGIA DI VOLLEY 22:00 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di ... Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo Sconfitta Trento Cisterna