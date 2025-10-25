Dopo la denuncia minaccia ancora la sua ex | al rifiuto di tornare insieme le sferra un pugno

Prima i maltrattamenti all’ex moglie, poi la violazione delle prescrizioni del giudice. Protagonista della vicenda un 49enne, finito in manette nella serata di venerdì 24 a Cento con l’accusa di aver, come detto, violato la misura cautelare relativa al divieto di avvicinamento alla persona offesa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

