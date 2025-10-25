Dopo il cessate il fuoco qual è il punto della situazione a Gaza? La versione di Mayer

Dopo due settimane il cessate il fuoco a Gaza bene o male regge. A questo punto è necessario fare il “punto di situazione” per analizzare con precisione i risultati raggiunti, ma sopratutto i difficili e numerosi ostacoli ancora da superare. Innanzitutto è utile approfondire i profili politici della vasta coalizione di Paesi che hanno aderito al piano Trump. La stampa ha parlato genericamente di stati arabi e musulmani, ma sarebbe un errore sottovalutare le profonde diversità che li contraddistinguono. Prendiamo – ad esempio – la Turchia. Tutti i leader del Golfo sono disposti a riconoscere al presidente Erdogan un ruolo molto importante nell’aver convinto Hamas ad accettare il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Formiche.net

