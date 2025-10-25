Dopo il cessate il fuoco qual è il punto della situazione a Gaza? La versione di Mayer
Dopo due settimane il cessate il fuoco a Gaza bene o male regge. A questo punto è necessario fare il “punto di situazione” per analizzare con precisione i risultati raggiunti, ma sopratutto i difficili e numerosi ostacoli ancora da superare. Innanzitutto è utile approfondire i profili politici della vasta coalizione di Paesi che hanno aderito al piano Trump. La stampa ha parlato genericamente di stati arabi e musulmani, ma sarebbe un errore sottovalutare le profonde diversità che li contraddistinguono. Prendiamo – ad esempio – la Turchia. Tutti i leader del Golfo sono disposti a riconoscere al presidente Erdogan un ruolo molto importante nell’aver convinto Hamas ad accettare il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Formiche.net
Approfondisci con queste news
Dopo il no russo al cessate il fuoco e l'annullamento del vertice Putin-Trump a Budapest, prosegue con nuovi bombardamenti il conflitto in Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
Dopo 4 giorni dal cessate il fuoco, Hamas fucila altri palestinesi in pubblica piazza a Gaza. Qualche critico di Israele si è pronunicato a riguardo? Hamas non è resistenza, è tirannia, e deve essere neutralizzato. - X Vai su X
Perché dopo il cessate il fuoco a Gaza l’allegria scemerà rapidamente - L'analisi sul futuro di Gaza e Cisgiordania dopo il cessate il fuoco, tra macerie, colonie e l'assenza di una vera prospettiva politica. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Gaza: il cessate il fuoco non ferma la fame e le violenze - «Nonostante la tregua, le ostilità e diverse forme di violenza continuano, insieme a massicci movimenti d ... Riporta vita.it
Tra macerie e speranza: le emergenze umanitarie a Gaza dopo il cessate il fuoco - Danilo Feliciangeli, responsabile di Caritas Italiana per il Medio Oriente ... Lo riporta interris.it