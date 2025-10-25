Dopo Aesha ecco Dalya | all' università di Ferrara accolta la seconda studentessa palestinese

Ferraratoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 49 le studentesse e gli studenti palestinesi arrivati in Italia nei giorni scorsi, accompagnati personalmente dal Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, nell’ambito del progetto ‘Iupals’ (Italian Universities for Palestinian Students). Gli studenti potranno ora studiare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Dopo Aesha Dalya Universit224