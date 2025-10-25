Donnarumma dieci anni fa l’esordio col Milan di Mihajlovic | Avevo sedici anni non dormii molto la notte prima

Gianluigi Donnarumma, 26 anni, portiere del City e della Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista al Daily Mail. Le parole di Donnarumma. Ecco cosa ha dichiarato al Daily Mail: «Gli esordi non sono mai facili, soprattutto in un nuovo campionato, e quella era una partita importante. In realtà forse ero un po’ emozionato. Ma credo di aver gestito bene la cosa.» «Il ruolo del portiere è cambiato molto», spiega. «E ora sono con Guardiola, che può aiutarmi. Ho bisogno di comprendere meglio alcune situazioni importanti per poter aiutare questa squadra a progredire.» Per coincidenza, sabato segnerà il decimo anniversario del giorno in cui, nel 2015, Donnarumma ha esordito in prima squadra con il Milan contro il Sassuolo: «Non dormii molto la notte prima di quel giorno», dice Donnarumma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

