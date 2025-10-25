Donna incinta investita da un pullman a Palermo è grave
Una donna di 25 anni, incinta, è stata investita da un pullman di linea extraurbana mentre era a piedi in via Buonriposo a Palermo. L’impatto e stato violentissimo. Personale medico del 118 l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla. Le sue condizioni sono gravissime. Sul posto polizia municipale che sta eseguendo rilievi e indagini. Il mezzo è stato sequestrato In aggiornamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
