Donna incinta investita da un pullman a Palermo 25enne ricoverata in gravissime condizioni

Una donna incinta di 25 anni è stata investita da un pullman a Palermo. La ragazza è stata travolta mentre era a piedi in via Buonriposo. A quanto si apprende, l'impatto e stato molto violento. I sanitari del 118 l'hanno trasportata all'ospedale Buccheri La Ferla in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

