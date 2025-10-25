Doncic da urlo | 49 punti! Portland rialza la testa dopo lo scandalo scommesse
Lo sloveno protagonista nella rivincita sui Timberwolves, 14 punti di Fontecchio nel successo di Miami su Memphis. Vincono San Antonio, Clippers, Sacramento, Cleveland e Milwaukee. New York castiga Boston. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Prima notte NBA da urlo! OKC Thunder vincono 125-124 contro i Rockets di Durant dopo 2 OT: Shai decisivo con 35 punti. Golden State sbanca LA: 119-109 ai Lakers, non basta un Doncic da 43. #NBA #SkyNBA #Thunder #Warriors #Lakers - X Vai su X
#Milan, un colpo di #mercato invernale da urlo: come quando arrivò #Beckham in rossonero - facebook.com Vai su Facebook
Italia eliminata dalla Slovenia: il cuore non basta con super Doncic. Pozzecco lascia la Nazionale - Luka Doncic dice 42 punti e trascina la sua Slovenia ai quarti di finale degli Europei dove affroterà la Germania. Lo riporta tuttosport.com