Doncic da urlo | 49 punti! Portland rialza la testa dopo lo scandalo scommesse

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sloveno protagonista nella rivincita sui Timberwolves, 14 punti di Fontecchio nel successo di Miami su Memphis. Vincono San Antonio, Clippers, Sacramento, Cleveland e Milwaukee. New York castiga Boston. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

