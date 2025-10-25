Donazioni i dati di Avis Toscana | Sul plasma crescita di quasi il 2% in nove mesi

Firenze, 25 ottobre 2025 – Nei primi nove mesi del 2025 le donazioni di plasma registrate da Avis Toscana mostrano un andamento positivo con un +1,7%, in controtendenza rispetto alla flessione registrata a livello regionale (–4,8%). Quelle totali si mantengono invece sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo del 2024: 78.511 contro 78.682, con una variazione minima del –0,2%. "Sono segnali incoraggianti - sottolinea Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana –, che testimoniano la sensibilità dei nostri donatori e l'impegno costante delle nostre sedi territoriali. Avis è da sempre in prima linea nella promozione del dono del plasma: la prima campagna nazionale dedicata è nata proprio da noi".

