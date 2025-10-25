Donazione di sangue sindaca e consiglieri sulla poltrona del servizio di Immunoematologia

Perugiatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessore David Grohmann, e numerosi consiglieri comunali di maggioranza e di due consiglieri di opposizione, in seguito dell’approvazione all’unanimità, da parte del consiglio comunale, dell’ordine del giorno presentato dal consigliere Leonardo Varasano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

donazione sangue sindaca consiglieriPerugia, donazione di sangue: ci vanno la sindaca e i consiglieri comunali - Questa mattina, presso il Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, l’assessore David Grohmann e diver ... Si legge su umbria24.it

donazione sangue sindaca consiglieriLa sindaca Ferdinandi, gli assessori e i consiglieri donano il sangue: "Un piccolo gesto che può fare la differenza per chi ne ha bisogno" - La donazione è avvenuta a seguito dell'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno per la promozione della donazione del sangue nel mese di giugno ... corrieredellumbria.it scrive

donazione sangue sindaca consiglieriI consiglieri comunali di Lamezia Terme Alessandro Saullo, Maria Grandinetti e Annita Vitale donano sangue al Centro trasfusionale: “Un gesto che può salvare vite e che ... - Lamezia Terme – “Donare è vita, per questo motivo, grazie anche alla disponibilità di tutta l’equipe del Centro Trasfusionale dell’ospedale ... Segnala ilreventino.it

Cerca Video su questo argomento: Donazione Sangue Sindaca Consiglieri