Donati gli organi di un paziente all’ ospedale di Urbino: fegato, reni e cornee hanno permesso a persone in attesa di trapianto di tornare a vivere una vita normale. Lo scorso 21 ottobre, al Santa Maria della Misericordia, era deceduto un settantaduenne di Pergola le cui volontà assieme a quelle della famiglia sono state favorevoli alla donazione. Sono state quindi attivate immediatamente e portate a termine le procedure di prelievo multiplo del fegato, dei reni e delle cornee. Gli organi e i tessuti donati sono stati destinati al Centro Regionale Trapianti di Ancona (il fegato), i due reni all’Ospedale Niguarda di Milano e le cornee all’équipe di Oculistica di Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Donati gli organi di un paziente 70enne