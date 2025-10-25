Donadoni in bianconero | colpo di scena sull’ex CT che sorpresa!

Arrivano notizie importanti sul fronte Roberto Donadoni, che potrebbe tornare in panchina a sessantadue anni. Sull’ex tecnico della Nazionale ci sarebbe l’interesse dello Spezia, alle prese con un inizio di stagione a dir poco difficile. La squadra ligure è ultima nella classifica di Serie B e cerca una svolta. Se le cose dovessero continuare ad andare male, Donadoni potrebbe essere il prescelto per dare una scossa alla squadra. Spezia, rischia D’Angelo: Donadoni alla finestra. L’inizio di stagione dello Spezia non è stato dei migliori. Troppo poco, specie per una squadra che ha chiuso lo scorso campionato al terzo posto. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

