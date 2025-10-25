Donadoni in bianconero | colpo di scena sull’ex CT che sorpresa!
Arrivano notizie importanti sul fronte Roberto Donadoni, che potrebbe tornare in panchina a sessantadue anni. Sull’ex tecnico della Nazionale ci sarebbe l’interesse dello Spezia, alle prese con un inizio di stagione a dir poco difficile. La squadra ligure è ultima nella classifica di Serie B e cerca una svolta. Se le cose dovessero continuare ad andare male, Donadoni potrebbe essere il prescelto per dare una scossa alla squadra. Spezia, rischia D’Angelo: Donadoni alla finestra. L’inizio di stagione dello Spezia non è stato dei migliori. Troppo poco, specie per una squadra che ha chiuso lo scorso campionato al terzo posto. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
#Donadoni non ha dubbi sul #Milan Lo ha detto anche dopo lo 0-0 con la #Juve
Roberto Donadoni, doppio ex di Milan e Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida di stasera a San Siro. Milan e Napoli: chi l'ha sorpresa di più fin qui? "Dal Napoli ci si aspettava, considerando il percorso dell'anno scorso, una ripartenza sulla fals
Ufficiale Tudor, colpo di scena in questi minuti: caos Juve - Esplode il caos attorno al tecnico Igor Tudor a poche ore dall'inizio del match tra Juve e Atalanta: le ultime.
Thuram-Yildiz, è allarme Juve: colpo di scena in allenamento - La situazione in casa Juve Nel weekend è arrivato il primo passo falso della Juventus in campionato.