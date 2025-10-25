Don Ciotti con gli studenti | Vangelo e Costituzione contro ingiustizia e guerre

La libertà è la più esigente delle responsabilità, è qualcosa che si può difendere solo stando insieme. Sono solo alcune delle parole che don Luigi Ciotti ha lasciato in eredità agli studenti del fermano, prima a Porto Sant’Elpidio e ieri a Fermo, per dire a tutti che il Vangelo e la Costituzione sono i due riferimenti che ci devono guidare: "Il primo sta dalla parte degli ultimi, dei poveri. La Costituzione ci dice che non ci devono più essere disuguaglianze né guerre". Bisogna porsi al servizio della libertà, andare oltre l’indifferenza, il prete antimafia per eccellenza non si stanca mai, parla per ore coi giovani: "Le mafie sono ladre di libertà, dividono le persone dai diritti, dai sogni e dalle aspirazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Don Ciotti con gli studenti: "Vangelo e Costituzione contro ingiustizia e guerre"

