DOMENICA IN | GLI OSPITI DEL 26 OTTOBRE TRA BALLANDO CRONACA NERA E CINEMA

Domenica 26 ottobre alle 14.00 su Rai1, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, nuovo appuntamento con Domenica In, condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La sesta puntata ospiterà come sempre, i protagonisti della televisione, dell’attualità e dell’intrattenimento. Si inizia con Diego Abatantuono e Virginia Raffaele, in studio per parlare del nuovo film di Riccardo Milani, “ La vita va così ”, appena uscito nelle sale. Carmine Recano, protagonista della serie “ Noi del Rione Sanità ”, sarà ospite insieme con Don Antonio Loffredo, il “parroco visionario” simbolo del quartiere napoletano e alcuni giovani del Rione. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DOMENICA IN: GLI OSPITI DEL 26 OTTOBRE TRA BALLANDO, CRONACA NERA E CINEMA

Contenuti che potrebbero interessarti

Domenica mattina e un bagno da rinfrescare prima di accogliere gli ospiti per il pranzo. Per fortuna ci pensa il mio @ambipuritalia bagno Fioritura di Portofino, della linea Essenze d’Italia ispirata a Lenor. Per un bagno profumato e sempre in ordine #adv #A - facebook.com Vai su Facebook

Domenica In, gli ospiti di domenica 12 ottobre: Evelina Sgarbi e la verità sul rapporto con il... - X Vai su X

Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata del 26 ottobre: Carmine Recano, don Antonio Loffredo e la madre di Santo Romano - 10 su Rai1, nuovo appuntamento con Domenica In, condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli ... Segnala msn.com

Da noi… A ruota libera, gli ospiti di domenica 26 ottobre 2025 - A ruota libera ci sarà Raf, che festeggia i suoi 40 anni di carriera e di successi con il tour celebrativo Self Control 40th. Da novella2000.it

Da Noi… a Ruota Libera: ospiti e anticipazioni di domenica 26 ottobre - Tra gli ospiti della puntata Raf, Andrea Delogu e Nikita Perotti, Cristina Irrera e Chiara Amirante ... Scrive 361magazine.com