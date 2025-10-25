Domenica In 2025 puntata 26 ottobre con Abatantuono Don Mazzi Carmine Recano

Nuovo appuntamento con Domenica In, condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Domenica 26 ottobre, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai1, nuovo appuntamento con Domenica In, condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi”di Roma. Una sesta puntata ricca di ospiti, che intreccia cinema, televisione, attualità e intrattenimento. Diego Abatantuono e Virginia Raffaele saranno in studio per parlare del nuovo film di Riccardo Milani, La vita va così, appena uscito nelle sale. Carmine Recano, protagonista della serie Noi del Rione Sanità, sarà ospite insieme a Don Antonio Loffredo, il “parroco visionario” simbolo del quartiere napoletano, accompagnato da alcuni giovani del Rione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Domenica In 2025, puntata 26 ottobre con Abatantuono, Don Mazzi, Carmine Recano

